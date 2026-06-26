Bilim insanlarından insanın gerçek yaşlanma hızını gösteren yeni "genetik saat"

Daha önceki "yaşlanma saatleri" temel olarak DNA üzerindeki kimyasal işaretler olan epigenetik değişimlere dayanırken, bu yeni metot doğrudan genlerin aktiflik durumuna odaklanıyor. Araştırmacılar; fare, sıçan, makak ve insandan oluşan dört farklı memeli türüne ait 25 ayrı dokudan alınan yaklaşık 11.000 gen ekspresyon profilini detaylıca analiz etti.

Elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı: Yaşlanmanın temel genetik desenleri, farklı hücre türleri arasında şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor. Sağlıklı hücre bölünmesini ve doku iyileşmesini destekleyen genlerin aktif olması yavaş yaşlanmaya işaret ederken; hücre ölümü ve kronik inflamasyonla ilişkili genler hızlandırılmış bir yaşlanma sürecini gösteriyor.

Araştırmacılar, geliştirilen bu yeni "biyolojik saatin" sadece hücrelerin mevcut yaşını göstermekle kalmayıp, kişinin kalan yaşam süresine dair önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Henüz yalnızca laboratuvar ortamında bilimsel bir araç olarak test edilen bu yöntemin, gelecekte hastalık risklerinin belirlenmesinde, uygulanan tedavilerin etkisini ölçmede ve tıbbı kişinin biyolojik yaşına göre çok daha kişiselleştirilmiş bir hale getirmede kullanılması bekleniyor.