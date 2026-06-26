Youtube Shorts, TikTok'a daha çok benzemeye hazırlanıyor: Yeni özellikler yolda

Kısa video rekabetinin giderek kızıştığı günümüzde, YouTube'un arayüzünde yapacağı bu güncellemeler oldukça dikkat çekici. Yenilikler arasında en çok öne çıkanlardan biri, ekrandaki karmaşayı tamamen ortadan kaldıran yeni bir izleme modu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, izleme esnasında ekranda yer alan metinleri ve etkileşim düğmelerini gizleyerek içeriğe çok daha rahat odaklanabilecekler.

Buna ek olarak, hızlı içerik tüketmeyi seven kullanıcılar için videoları iki kat (2x) hızda oynatma seçeneği de sisteme dâhil ediliyor. Görsel anlamdaki en radikal değişiklik ise YouTube'un yıllardır süregelen klasik sembolünde yaşanacak; alıştığımız "başparmak yukarı" (beğen) butonunun yerini, tıpkı rakip platformlardaki gibi bir "kalp" simgesi alacak.

Bu dikkat çekici yeniliklerin tüm dünyadaki kullanıcılara tam olarak ne zaman sunulacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak yapılan bu hamle, YouTube'un dinamik ve hızla büyüyen kısa video pazarındaki gücünü korumak adına rakip platformların başarılı formüllerini uygulamaktan çekinmediğini açıkça gösteriyor.