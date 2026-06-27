Akıllı telefonlar depremleri saniyeler öncesinden nasıl bildiriyor?

2026 yılında Venezuela'da art arda yaşanan depremlerde, birçok kişinin sarsıntıdan saniyeler önce cep telefonlarına gelen bildirimlerle uyarıldığı görüldü. Peki, mobil cihazlar hayat kurtaran bu uyarıları tam olarak nasıl yapıyor? Günümüzde bu bildirimler iki ana sistem üzerinden ulaştırılıyor:

Resmi Sivil Koruma Ağları: İnternet bağlantısı olmasa bile bölgedeki cihazlara radyo frekansları aracılığıyla iletilen resmi uyarılardır.

İnternet bağlantısı olmasa bile bölgedeki cihazlara radyo frekansları aracılığıyla iletilen resmi uyarılardır. Android Deprem Uyarı Sistemi: Google'ın Android işletim sistemine entegre ettiği, akıllı telefonları mini birer sismometreye dönüştüren otomatik ağdır.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Telefonlar depremleri saatler öncesinden tahmin edemez. Bu sistem, deprem dalgalarının hız farkından yararlanır. Bir sarsıntı başladığında önce hızlı ancak hafif şiddetteki "P dalgaları" yayılır. Yıkıcı güce sahip "S dalgaları" ise daha yavaş hareket eder. Android telefonların ivmeölçerleri bu ilk P dalgalarını algılar. Bölgedeki binlerce cihazdan gelen veriler eşleştiğinde sistem saniyeler içinde daha uzaktaki kullanıcılara uyarı gönderir.

2025 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, bu ağın dünya çapında geleneksel sismik sistemler kadar etkili çalıştığını gösterdi. Ancak uzmanlar uyarıyor: Sadece uyarıyı almak hayat kurtarmaz, ne yapılacağını bilmek gerekir. Deprem anında dışarı kaçmak, düşen yapı parçaları ve camlar yüzünden çok tehlikelidir. En güvenli yöntem, bina içinde kalıp güvenli bir eşyanın yanında "çök, kapan, tutun" hareketini uygulamaktır.