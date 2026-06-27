Kısa videolar ve beynimiz: "Dikkat ekonomisi" bizi nasıl esir alıyor?

Ülkelerin yaklaşımları kendi içlerinde farklılık gösteriyor:

Yaş Sınırları: Avusturya 14, Fransa 15 yaşını sınır olarak belirliyor.

Avusturya 14, Fransa 15 yaşını sınır olarak belirliyor. Okul Önlemleri: Brezilya ve Polonya gibi ülkeler süreci okullarda akıllı telefon kısıtlamalarıyla destekliyor.

Brezilya ve Polonya gibi ülkeler süreci okullarda akıllı telefon kısıtlamalarıyla destekliyor. Hukuki Süreçler: Sosyal medya devleri, bağımlılık yaratan tasarımları ve çocukların ruh sağlığına verdikleri zararlar nedeniyle dünya çapında rekor sayıda davayla karşı karşıya.

Öte yandan, yasakların etkinliği büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası Af Örgütü, çocukların yasakları gizlice delerek daha büyük risklere maruz kalacağını vurguluyor ve durumu "etkisiz bir çözüm" olarak nitelendiriyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yasağın kolayca aşılabileceğini savunurken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer gençlerin yasakları delebilmesinin kural koymamak için bir bahane olamayacağını ifade ediyor.

Ekvador'da gençleri suç çetelerinden korumak, diğer ülkelerde ise siyasi veya psikolojik kaygılar ön planda olsa da, dünya genelindeki düzenleyiciler sosyal medyanın çocuklar üzerindeki somut zararlarına karşı acilen eyleme geçilmesi gerektiği konusunda ortak bir zeminde buluşuyor.