Mars'ın derinliklerinde yaşam umudu: Tektonik plakalar olmadan da yaşam mümkün olabilir mi?

Bugüne kadar bilim dünyası, Dünya'daki gibi tektonik plakalara sahip olmayan gezegenlerde yaşam arayışını büyük ölçüde göz ardı ediyordu. Dünya'daki tektonik hareketler; su döngüsünü ve iklimi şekillendirerek yaşam için gerekli koşulları sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak Oxford araştırmacıları, tektonik plakaları bulunmayan Mars'ın yüzeyinin 24 kilometre altında, kayaç türlerinin değişime uğradığı özel bir katman keşfetti.

Bu bulgu, Mars'ın bir zamanlar Dünya'nın yer altı sistemlerine benzer şekilde davranan karmaşık bir magma katmanına sahip olduğunu ve bu durumun tektonik plakalara bağlı olmadığını gösteriyor.

Oxford Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nden Jon Wade keşfin önemini şu sözlerle açıklıyor: > "Mars, tektonik plakalar olmadan da bu kadar karmaşık bir yer kabuğu geliştirebildiyse, yaşanabilirlik için gerekli koşullar daha önce düşündüğümüzden çok daha fazla gezegende ortaya çıkabilir." Bu heyecan verici araştırma, Dünya'nın evrendeki tek yaşanabilir gezegen olup olmadığı sorusuna yanıt bulma yolunda ezber bozan bir adım olarak değerlendiriliyor.