Sınavlarda yapay zekalı gözlük krizi: Asya’da yeni kopya tehdidi

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir deney ise tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Mühendislik sınavında test edilen ticari bir yapay zeka gözlüğü, soruları büyük dil modeline aktarıp yanıtları kullanıcının lensine yansıttı. Bu yöntemle çözülen sınav, yüzün üzerindeki öğrenci arasında en yüksek puanı alan ilk beş kağıt arasına girdi.

Uzmanlar, cihazların artık sıradan gözlüklerden ayırt edilemeyecek kadar küçüldüğünü ve geleneksel yöntemlerin güvenli kalmadığını vurguluyor. Çözümün teknolojiyi yasaklamak değil, ölçme-değerlendirme sistemini yapay zeka çağına uydurmak olduğu belirtiliyor. Eğitimde ezber bilgisi yerine, analiz ve üst düzey düşünme becerilerini ölçecek yeni modellerin geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.