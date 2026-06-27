Sınavlarda yapay zekalı gözlük krizi: Asya’da yeni kopya tehdidi
Teknolojinin gelişmesi, eğitim dünyasını yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin kullanıldığı benzeri görülmemiş bir kopya kriziyle karşı karşıya bıraktı. Özellikle sınav sonuçlarının geleceği belirlediği Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi Doğu Asya ülkelerinde bu yöntemle yakalanan öğrenciler eğitim otoritelerini alarma geçirdi. Güney Kore’de bir dil sınavında, Tayvan’da ise prestijli bir tıp fakültesi giriş sınavında akıllı gözlük kullanan adaylar tespit edildi. Bu vakaların ardından Çin, milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavlarında tüm gözlüklere sıkı tarama zorunluluğu getirdi. İngiltere’deki denetim kurulları da bu cihazların sınav güvenliğini ciddi şekilde sarstığı yönünde uyarılarda bulundu.
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılan bir deney ise tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Mühendislik sınavında test edilen ticari bir yapay zeka gözlüğü, soruları büyük dil modeline aktarıp yanıtları kullanıcının lensine yansıttı. Bu yöntemle çözülen sınav, yüzün üzerindeki öğrenci arasında en yüksek puanı alan ilk beş kağıt arasına girdi.
Uzmanlar, cihazların artık sıradan gözlüklerden ayırt edilemeyecek kadar küçüldüğünü ve geleneksel yöntemlerin güvenli kalmadığını vurguluyor. Çözümün teknolojiyi yasaklamak değil, ölçme-değerlendirme sistemini yapay zeka çağına uydurmak olduğu belirtiliyor. Eğitimde ezber bilgisi yerine, analiz ve üst düzey düşünme becerilerini ölçecek yeni modellerin geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.