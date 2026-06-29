Bilim insanlarından çarpıcı deney! Beyin aktiviteleri görüntüye dönüştürüldü

University College London (UCL) öncülüğündeki araştırmacılar, farelerin beyin aktivitelerini analiz ederek izledikleri 10 saniyelik videoları dikkat çekici bir doğrulukla yeniden oluşturdu. Çalışmada yalnızca beynin görme korteksinden elde edilen sinyaller kullanıldı.

Araştırmacılar, geliştirilen yapay zeka destekli model sayesinde sinir hücrelerinin oluşturduğu aktiviteyi görüntülere dönüştürdü. Bilim insanları, bu yöntemin beynin görsel dünyayı nasıl temsil ettiğini daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini ve gelecekte nörobilim ile görme araştırmalarında önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.