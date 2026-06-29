Yer kabuğunun altında esen gizemli rüzgar keşfedildi

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, Yellowstone Süper Yanardağı'nın enerji kaynağına ilişkin dikkat çekici bir keşfe imza attı. Science dergisinde yayımlanan çalışmada, yanardağın sanıldığı gibi Dünya'nın derinliklerinden yükselen bir magma sütunuyla değil, manto tabakasında batıdan doğuya doğru hareket eden geniş bir sıcak kaya akıntısıyla beslendiği öne sürüldü. Araştırmacılar bu akıntıyı "manto rüzgarı" olarak tanımlıyor.

Yeni modele göre bu akıntı, kayaların erimesini sağlayarak magmanın oluşmasına ve yer kabuğundaki kanallar aracılığıyla Yellowstone'a taşınmasına yardımcı oluyor. Bilim insanları, söz konusu mekanizmanın yalnızca Yellowstone'u değil, diğer süper yanardağların oluşumunu anlamada da önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.