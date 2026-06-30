Gök taşı çarpışmaları yaşamı gezegenler arası taşıyor olabilir!

Arizona State Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği simülasyonlar, büyük çarpışmalarla Dünya'dan kopan çok küçük parçaların Venüs'ün üst atmosferine kadar ulaşabileceğini gösterdi. Bu bölgede sıcaklık ve basınç yüzeye göre daha düşük olduğu için, bazı mikropların kısa süreli de olsa hayatta kalma ihtimali bulunuyor.

Araştırmaya göre, yılda yaklaşık 100 mikrobik hücrenin Venüs bulutlarına taşınabileceği ve milyarlarca yıl içinde bu sayının milyarlarca hücreye ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak bilim insanları, Venüs'ün yoğun asidik bulutları ve sert koşullarının yaşam için hala son derece zorlu olduğunu vurguluyor.

Çalışma, Venüs'te yaşam olup olmadığı tartışmasına yeni bir ihtimal eklerken, gelecekte yapılacak uzay görevlerinin bu soruya daha net yanıt verebileceği belirtiliyor.