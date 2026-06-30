Mars’ın içi sandığımızdan farklı çıktı! Çarpışma gerçeği ortaya koydu

Bilim insanları, bu tür çarpışmaların Mars'ta sanılandan daha sık gerçekleştiğini ve gezegenin aslında sürekli gök taşı bombardımanı altında olduğunu belirtiyor. Yeni analizler, Mars yüzeyinde her yıl 8 metreden büyük yüzlerce krater oluşabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar ayrıca sismik dalgaların Mars'ın kabuğu ve mantosu içinde beklenenden daha hızlı ve derin ilerlediğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu "sismik otoyol"un gezegenin iç yapısını anlamada yeni bir anahtar olabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre bu keşifler, Mars'a gönderilecek gelecekteki araçlar ve insanlı görevler için de önemli risk değerlendirmeleri sağlayabilir.