Yıllarca bilinen inanış yıkıldı: Beyin aynı anda iki işi yapabiliyor

Bilim insanlarına göre, uzun süre tekrar edilen beceriler zamanla beynin ön bölgesinden (prefrontal korteks) hafıza ve nesne tanımayla ilgili bölgelere (temporal korteks) aktarılıyor. Bu sayede kişi, görevi daha az bilinçli çabayla yapabiliyor ve aynı anda başka bir işe daha fazla zihinsel kaynak ayırabiliyor.

Araştırmacılar, bu durumun "gerçek multitasking" ihtimalini güçlendirdiğini, ancak bunun yalnızca iyi öğrenilmiş ve otomatikleşmiş görevler için mümkün olduğunu vurguluyor. Çalışma, aynı zamanda öğrenme süreçlerinin beyin içinde nasıl yeniden organize olduğunu anlamaya da katkı sağlıyor.