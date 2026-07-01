3.200 megapiksellik dev kamera devrede: Güney gökyüzünün en kapsamlı haritası çıkarılıyor

Yapılan bilimsel işbirliği anlaşmaları sayesinde IAC araştırmacıları, La Palma'daki Büyük Kanarya Teleskobu'nu (GTC) kullanarak LSST programının üreteceği muazzam veri hacmini destekleyecek ve verileri tamamlayacak. IAC araştırmacıları Johan Knapen ve Ismael Pérez Fournon, bu ortaklığın Kanarya gökyüzünün benzersiz kalitesinden yararlanarak her iki projenin de bilimsel getirisini en üst düzeye çıkaracağını belirtiyor.

PROJENİN TEMEL BİLİMSEL ODAK NOKTALARI:

Kozmolojinin Sırları: Astronomi için bugüne kadar üretilmiş en büyük 3.200 megapiksellik dijital kamera sayesinde karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası araştırılacak.

Astronomi için bugüne kadar üretilmiş en büyük 3.200 megapiksellik dijital kamera sayesinde karanlık madde ve karanlık enerjinin doğası araştırılacak. Derin Uzay Araştırmaları: Samanyolu'nun yapısı, galaksi kümeleri ve yıldızların manyetik aktiviteleri incelenecek.

Samanyolu'nun yapısı, galaksi kümeleri ve yıldızların manyetik aktiviteleri incelenecek. Dinamik Olaylar: Süpernova patlamaları, kara delik faaliyetleri ve kütleçekimsel dalga kaynakları takip edilecek.

Süpernova patlamaları, kara delik faaliyetleri ve kütleçekimsel dalga kaynakları takip edilecek. Güneş Sistemi: Asteroidler ve kuyruklu yıldızların benzersiz bir envanteri çıkarılacak (ilk aşamada şimdiden bilinmeyen 11.000 asteroid tespit edildi).

ABD tarafından finanse edilen (NSF ve DOE) ve on yılda tamamlanması planlanan bu uluslararası girişim, evrenin evrimine dair eşi görülmemiş dinamik bir zaman çizelgesi sunarak modern astrofiziğin en büyük zorluklarına yanıt bulmayı amaçlıyor.