Dünya yörüngesinde 13.000 ton uzay çöpü tehlikesi: Nasıl temizlenebilir?

Günümüzde yörüngede 15.000'den fazla uydu bulunuyor ve yalnızca SpaceX gibi şirketlerin gelecekte devasa uydu ağları kurma planları bu kirliliği daha da artıracak. Saniyede ortalama 7 kilometre hızla hareket eden ve boyutu 10 santimetreden büyük olan 36.000'den fazla enkaz parçası, mevcut uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu için ciddi çarpışma riski taşıyor. Uzmanlar, zincirleme çarpışmaların yörüngeyi tamamen kullanılamaz hale getirebileceği "Kessler Sendromu" konusunda uyarıyor.

Uzay çöplerinin atmosfere girip yanması geleneksel bir çözüm olsa da, bu işlem ozon tabakasına zarar veren parçacıklar yayıyor. Bu nedenle bilim insanları daha çevreci çözümler arıyor. Enkazları ağlar, mıknatıslar veya zıpkınlarla toplamak gibi teknolojik yeniliklerin yanı sıra, Japonya'nın ahşap uydu testleri gibi alternatif malzemeler deneniyor. Ayrıca, uluslararası politikalar güncellenerek uyduların görev sonu yörüngeden çıkarılma süresi 25 yıldan 5 yıla indiriliyor. Uzmanlara göre asıl çözüm, uzayı boş bir alan olarak değil, Dünya ekosisteminin korunması gereken önemli bir uzantısı olarak görmekten geçiyor.