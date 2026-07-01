Dünyanın en büyük bellek üreticileri yeniden "RAM karteli" kurmakla suçlanıyor

İddialara göre şirketler, tüketicilere yönelik standart DDR3 ve DDR4 belleklerin üretimini bilinçli bir şekilde azalttılar. Bunun yerine, tüm odaklarını ve üretim kapasitelerini yapay zeka veri merkezleri için tasarlanan ve çok daha kârlı olan HBM (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) ürünlerine kaydırdılar. Bu stratejik hamle, standart DRAM kullanan akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer günlük cihazların maliyetini artırarak tüketicileri fahiş fiyatlar ödemeye mecbur bıraktı. Üreticiler ise bu durumdan faydalanarak kâr marjlarını rekor seviyelere taşıdı.

Bu, söz konusu teknoloji devlerinin karşılaştığı ilk kartel suçlaması değil. Hatırlanacağı üzere 2005 yılında SK Hynix ve Samsung, DRAM fiyatlarını manipüle ettiklerini itiraf etmiş ve ABD makamlarınca sırasıyla 185 milyon ile 300 milyon dolar para cezasına çarptırılmışlardı. Üçlünün içindeki tek Amerikan şirketi olan Micron ise o dönemde savcılarla işbirliği yaparak soruşturmaya yardımcı olduğu için herhangi bir ceza almaktan son anda kurtulmuştu. Yeni davanın nasıl sonuçlanacağı ise teknoloji dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.