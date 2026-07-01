Japonya'dan iş gücü krizine teknolojik çözüm: 2040'a kadar 10 milyon robot!

Devlet televizyonu NHK'nin paylaştığı bilgilere göre robotların entegre edileceği alanlar arasında; imalat, altyapı bakımı, sağlık hizmetleri, yaşlı bakıcılığı, afetlere hızlı müdahale ve savunma sanayisi gibi hayati sektörler yer alıyor. Projenin en dikkat çekici yanı ise yapay zekanın sadece bilgisayar ekranlarında kalmayıp fiziksel dünyada somut işlevler üstlenecek olması. Japon hükümeti, bu ileri düzey sistemlerin geliştirilebilmesi için projeye 380 milyar Japon yeni (yaklaşık 109 milyar TL) tutarında devasa bir bütçe ayırdı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Akazawa Ryosei, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada belirlenen sektörlerden veri toplanmaya başlandığını belirtti. Bakan Ryosei, işlenen bu verilerin "Japonya'nın robotik yapay zeka geliştirme alanında küresel çapta öncü bir rol üstlenmesi" amacıyla kullanılacağını vurguladı. Bu stratejik adım, Japonya'nın hem ekonomik üretimini koruma hem de teknolojik liderliğini pekiştirme vizyonunu açıkça yansıtıyor.