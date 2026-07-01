NASA, Ay üssü inşa çalışmalarını hızlandırıyor: 3 özel şirket dev projeye katıldı

Açıklanan resmi verilere göre NASA; uzay teknolojileri alanında faaliyet gösteren Astrobotic Technology ile 298 milyon dolar, Firefly Aerospace ile 144 milyon dolar ve Intuitive Machines firması ile de 148 milyon dolar büyüklüğünde dev sözleşmelere imza attı.

Projeye dair en çok dikkat çeken detaylardan biri, Ay'a gönderilecek olan bu iniş araçlarının taşıyacağı yükler oldu. Söz konusu uzay araçlarının, keşif araçları (rover), özel dronlar, güç jeneratörleri ve diğer kritik donanımları tek bir paket halinde uzaya fırlatıp Ay yüzeyine ulaştırma planı büyük ilgi uyandırıyor.

Gerçekleştirilen bu son anlaşmalar, NASA'nın geçtiğimiz Mart ayında tüm dünyaya ilan ettiği Ay üssü inşa projesinin kritik bir parçasını oluşturuyor. Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlatacak olan bu proje, toplam 7 yıl sürecek olan 3 aşamalı bir planı kapsıyor ve 20 milyar dolarlık devasa bir yatırım bütçesiyle destekleniyor.