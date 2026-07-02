Güneş Sistemi'nin sonunda şoke eden olay! NASA gördüklerine inanamadı!

Southwest Araştırma Enstitüsü uzmanları, aracın Güneş'ten 21 ile 58 astronomik birim (AU) uzaklıktaki uçuşu sırasında topladığı verileri analiz ederek gezegenimize yakın yapılan ölçümlerle karşılaştırdı. Ortaya çıkan analiz sonuçlarına göre:

Belirgin Yavaşlama: 58 AU mesafedeki güneş rüzgârları, Dünya yakınındaki (1 AU) hızına kıyasla yüzde 13 ila 15 oranında daha yavaş esiyor.

58 AU mesafedeki güneş rüzgârları, Dünya yakınındaki (1 AU) hızına kıyasla yüzde 13 ila 15 oranında daha yavaş esiyor. Artan Etki: Bu yavaşlama, New Horizons ve Voyager 2'nin daha önce 30-43 AU mesafelerinde kaydettiği yüzde 5-10'luk hız düşüşlerinden çok daha yüksek bir orana işaret ediyor.

Elde edilen bu son bulgular, heliosferin davranışını açıklayan önceki bilimsel modellerle de tam bir uyum içinde.

Şu anda Güneş'ten yaklaşık 66 AU uzaklıkta bulunan New Horizons uzay aracı, evrenin derinliklerine doğru ilerlerken sistemimizin sınırlarına dair sırları aydınlatmaya devam ediyor. Bilgileri pekiştirmek gerekirse; 1 astronomik birim (AU), Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafe olan yaklaşık 150 milyon kilometreye karşılık geliyor.