Ölen yıldızına rağmen sağ kurtulan gezegen!

WD 1856 b adı verilen bu devasa gezegen, kendisinden çok daha küçük (sadece 18.000 km çapında) olan ölü bir "beyaz cüce" yıldızın etrafında dönüyor. Üstelik yörüngesi yıldızına o kadar yakın ki, Dünya-Güneş mesafesinin sadece 50'de biri kadar bir uzaklıkta yer alıyor ve bir yılını sadece 34 saatte tamamlıyor.

Yıldızlar ölmeden önceki "kırmızı dev" evresinde genişleyerek yakınlarındaki tüm gezegenleri yutarlar. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, WD 1856 b bu yıkımdan başlangıçta çok uzak bir yörüngede olduğu için kurtuldu. Gezegen, çevredeki diğer iki yıldızın kütleçekimsel etkisiyle ancak son 1,5 milyar yıl içinde ölü yıldızına bu kadar yaklaştı.

Bu olağanüstü olay, Güneş sistemimizin geleceğine de ışık tutuyor. Yaklaşık beş milyar yıl sonra Güneş bir kırmızı deve dönüştüğünde, Merkür ve Venüs'ü (belki Dünya'yı da) yutacak. Ancak Jüpiter ve Satürn gibi dış gezegenler merkeze doğru göç edebilir ve onların uyduları geleceğin yeni "yaşanabilir bölgesine" yerleşerek yepyeni bir başlangıca sahne olabilir.