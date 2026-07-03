Bilim insanlarından güneş fırtınalarına karşı dev "uzay hava yastığı" önerisi

Bu devasa tehlikeye karşı bilim insanları, Dünya'yı korumak için uzaya dev bir "hava yastığı" kurmayı öneriyor. Space Weather dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, "StormWall" (Fırtına Duvarı) adı verilen projede, otobüs büyüklüğünde altı uydunun Dünya'dan 36 bin kilometre yükseklikteki jeosabit yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Sistem şu şekilde çalışacak: Büyük bir koronal kütle atımı (CME) Dünya'ya doğru yola çıktığında, bu uydular gezegenimizin görünmez manyetik kalkanının (manyetosfer) dış sınırına devasa miktarda reaktif gaz boşaltacak. Hızla iyonize olan bu gaz, Güneş'ten gelen yıkıcı parçacıkları saptırıp yastıklayarak fırtınanın şiddetini yarı yarıya azaltacak dev bir plazma bariyeri oluşturacak.

Aslında Dünya'nın fırtınalara karşı verdiği doğal savunma mekanizmasından ilham alan bu projeyi, araştırmanın başyazarı fizikçi Brian Walsh arabalardaki hava yastıklarına benzetiyor. Sistem yaklaşan çarpışmayı tamamen engellemese de, olası felaket senaryolarını önleyerek gezegenimiz için devasa bir kalkan görevi görecek.