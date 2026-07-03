Bilim insanlarından ilk yapay hücre iddiası! Uyarı geldi: "Temkinli olun"

Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, laboratuvar ortamında sıfırdan inşa edilen; beslenebilen, büyüyebilen ve bölünebilen "SpudCell" adlı ilk sentetik hücreyi geliştirdiklerini duyurdu. Ancak bilim dünyası, henüz bağımsız hakem onayından geçmeyen bu öncü çalışma için temkinli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

ÇALIŞMANIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI:

Sıfırdan Üretim: Daha önce var olan canlı bakterilerden gen eksiltilerek oluşturulan sentetik hücrelerin aksine, SpudCell tamamen cansız kimyasal bileşenler kullanılarak sıfırdan tasarlandı.

Kısmi Dışa Bağımlılık: Bilinen tüm canlılardan daha küçük bir sentetik genoma sahip olan bu hücre, protein üretebilmek için dışarıdan sağlanan besin kapsüllerine ve hazır ribozomlara ihtiyaç duyuyor. Bu sürekli destek olmadan hücre soyu yalnızca 5 ila 10 nesil yaşayabiliyor.

Farklı Bölünme Mekanizması: Doğal hücrelerde bulunan hücresel iskelet yerine, hücrenin kendi ürettiği özel bir proteinin zarı ikiye bölmesiyle çoğalıyor.

UZMANLARIN ÇEKİNCELERİ

Araştırma ekibi, dışa bağımlılığı nedeniyle SpudCell'i tam anlamıyla "canlı bir organizma" olarak tanımlamaktan kaçınıyor. Bağımsız uzmanlar ise henüz hakem değerlendirmesinden (peer-review) geçmemiş bulguların abartılmaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, yaşamın sıfırdan yaratılmadığını, sadece mevcut biyokimyasal bileşenlerin hücreye benzer bir sistem oluşturmak üzere bir araya getirildiğini belirtiyor. Gelecekteki ana hedef ise hücrenin kendi ribozomlarını üreterek dışa bağımlılığını azaltması.