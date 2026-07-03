Çin, asteroit savunmasında ABD'ye rakip oluyor

Bu stratejik hamle, sadece pasif bir erken uyarı sistemi olmakla kalmıyor; aktif savunma planlarını da barındırıyor. Çin Ay Keşif Programı yetkililerinin açıklamalarına göre, Pekin yönetimi 2027 yılı civarında, on milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroide kinetik çarpma testi gerçekleştirerek gök cisminin yörüngesini değiştirmeyi planlıyor. Bu hedef, NASA'nın başarılı DART misyonuyla doğrudan boy ölçüşüyor.

Yıllardır Hollywood filmleri ve dev bütçeli projeler sayesinde Amerikan kültürel ve teknolojik liderliğinde yürütülen gezegen savunması konsepti, artık küresel bir rekabet alanına dönüşüyor. Elektrikli araçlar, yapay zeka ve Ay keşif programları gibi stratejik sektörlerde olduğu gibi, Çin bu adımıyla da uzayda özerklik, küresel prestij ve teknolojik güç projeksiyonu sağlamayı hedefliyor. Görünen o ki, Dünya'yı olağanüstü uzay tehlikelerinden kurtarma misyonu artık sadece ABD'nin değil, Çin'in de en kritik hedeflerinden biri haline gelmiş durumda.