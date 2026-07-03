Çinli gökbilimcilerden tarihi keşif: Yıllardır sessiz kalan yıldızdan ilk radyo sinyali

Süpernova kalıntılarının merkezinde bulunan ve "Merkezi Kompakt Cisim" (CCO) olarak adlandırılan bu genç yıldızlar, bugüne dek X-ışınlarında parlak olmalarına rağmen radyo teleskoplarıyla algılanamıyordu. Uzmanlar uzun süredir bu yıldızların gerçekten sinyal üretip üretmediğini tartışıyordu. Ancak Güney Afrika'da bulunan ve dev SKA projesinin öncüsü olan MeerKAT Radyo Teleskobu ile yapılan gözlemler bu tartışmaya son verdi. Araştırmacılar, yıldızdan 424 milisaniyelik periyotlara sahip düzenli radyo darbeleri kaydetti.

SAMANYOLU GALAKSİSİ'NDE YENİ UFUKLAR

Bu keşif, gözlemlenen cismin aslında nispeten zayıf manyetik alana sahip bir radyo pulsarı olduğunu kanıtladı. Bilim insanlarına göre bu tarihi gelişme, Samanyolu Galaksisi'nin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen, sönük ve henüz tespit edilememiş çok sayıda genç radyo pulsarının bulunabileceğine güçlü bir işaret veriyor.