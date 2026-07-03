Güneş'in ölümünden sonra bizi ne bekliyor? WEBB Teleskobu'ndan yeni ipuçları

Gökbilimciler, Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, ölü bir yıldızın (beyaz cüce) yörüngesinde dönen Jüpiter büyüklüğündeki WD 1856 b gezegenini detaylıca inceledi. Yıldızından yedi kat büyük olan bu devasa gezegen, ölü yıldızın etrafındaki turunu yalnızca 34 saatte tamamlıyor. Bilim insanları uzun zamandır bir gezegenin, yıldızının yıkıcı genişleme ve ölme evresinden nasıl sağ çıkabildiğini çözmeye çalışıyordu.

JWST ile yapılan hassas geçiş (transit) gözlemleri, gezegenin sıcaklığının yaklaşık 127 °C olduğunu, atmosferinde ise metan gazı ve ince bulutlar bulunduğunu ortaya koydu. Bu veriler ışığında uzmanlar, gezegenin başlangıçta çok daha uzak bir yörüngede olduğunu, yıldız öldükten sonra kütleçekimsel etkilerle içe doğru göç ederek ısındığını düşünüyor.

Bu çarpıcı sistem, Güneş Sistemi'mizin gelecekteki olası bir kopyası olarak görülüyor. Güneşimiz öldüğünde Merkür, Venüs ve muhtemelen Dünya yok olacak; ancak Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenler bu felaketten sağ çıkarak yörüngelerini değiştirebilir ve milyarlarca yıl daha varlıklarını sürdürebilir. Bu keşif, yıldız ölümünün gezegenler için her zaman mutlak bir son olmadığını kanıtlıyor.