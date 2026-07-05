Büyük Piramit'in sırrı çözüldü! Bilim insanları binlerce yıldır neden yıkılmadığını açıkladı

Mısır'daki bilim insanları, piramidin içinde ve çevresinde 37 farklı noktada titreşim ölçümleri gerçekleştirdi. Yapıya zarar vermemek için okyanus dalgaları, trafik ve çevresel titreşimler gibi doğal kaynaklardan yararlanıldı. Analizler, piramidin zeminden farklı frekansta titreştiğini gösterdi. Bu sayede deprem sırasında oluşabilecek "rezonans" etkisi önleniyor ve sarsıntının yapıya zarar verme riski önemli ölçüde azalıyor.

Araştırmada ayrıca firavun mezarının üzerinde bulunan basınç azaltıcı odaların da önemli bir rol oynadığı belirlendi. Bu odaların yalnızca piramidin ağırlığını dağıtmakla kalmadığı, aynı zamanda üst bölümlerde oluşan titreşimleri de azaltarak yapının dayanıklılığını artırdığı tespit edildi.

Bilim insanlarına göre elde edilen bulgular, yalnızca antik Mısır'ın mühendislik dehasını gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekte inşa edilecek depreme dayanıklı yapıların tasarımına da ilham verebilir. Büyük Piramit, günümüze ulaşan Antik Dünyanın Yedi Harikası arasında ayakta kalan tek yapı olma özelliğini koruyor.