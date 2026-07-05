Mars'ta ilk kez rastlandı! Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, NWA 8171 adlı Mars kökenli meteorit incelendi. İlk başta yaygın bir mineral olduğu düşünülen örneğin, ayrıntılı analizler sonucunda granat (garnet) minerali içerdiği ortaya çıktı. Bu, Mars'tan elde edilen bir örnekte granat mineralinin ilk kez tespit edilmesi anlamına geliyor.

Araştırmacılara göre granat, yalnızca belirli sıcaklık ve basınç koşullarında oluştuğu için gezegenlerin jeolojik geçmişi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu nedenle keşif, Mars'ın kabuğunun nasıl şekillendiği ve milyarlarca yıl önce hangi jeolojik süreçlerden geçtiği konusunda yeni ipuçları sağlayabilir.

Bununla birlikte bilim insanları, granatın gerçekten Mars'ta mı oluştuğu yoksa başka bir gök cismiyle çarpışma sonucu gezegene mi ulaştığının henüz kesinleşmediğini belirtiyor. Bu sorunun yanıtını bulmak için izotop analizleri yapılması gerekiyor. Ancak örneğin son derece nadir olması nedeniyle, araştırmacılar şimdilik kayaya zarar verecek testleri uygulamaktan kaçınıyor.