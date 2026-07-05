Yıllardır çözülemeyen gizemde yeni gelişme! Güneş'in sırrı tozda saklı olabilir

Araştırmada, NASA'nın Parker Solar Probe uzay aracından elde edilen veriler incelendi. Uzay aracının ölçümleri, Güneş'e yakın bölgede bulunan toz taneciklerinin plazma dalgalarıyla etkileşime girerek enerjinin korona boyunca yayılmasını etkileyebileceğini ortaya koydu.

Bilim dünyasında uzun yıllardır çözülemeyen "koronal ısınma problemi", Güneş'in yaklaşık 5.500 santigrat derece sıcaklıktaki görünen yüzeyine karşın dış atmosferinin milyonlarca dereceye ulaşmasını ifade ediyor. Araştırmacılar, şimdiye kadar bu süreçte toz parçacıklarının önemli bir rol oynadığı düşünülmediğini belirtiyor.

Uzmanlar, elde edilen bulguların Güneş'in çalışma mekanizmasını anlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu ancak tozun koronayı tam olarak nasıl etkilediğinin ortaya çıkarılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.