Bilim insanları ilk kez kara deliğin çarpışma sonrası çıkardığı "son sesi" yakaladı

Ocak 2025'te kaydedilen GW250114 adlı kütleçekim dalgası sinyali, Güneş'in sırasıyla 34 ve 32 katı kütleye sahip iki kara deliğin çarpışması sonucu oluştu. Bu sinyal, 2015'te kütle çekim dalgalarının ilk kez doğrudan gözlemlendiği tarihi olaya kıyasla yaklaşık üç kat daha güçlüydü.

Araştırmacılar, çarpışmanın ardından yeni oluşan kara deliğin kısa süre boyunca çan sesi gibi titreşmesini inceledi. Bu analiz sırasında, daha önce gürültü içinde kaybolan ve teorik olarak varlığı öngörülen "doğrudan dalga" ilk kez net şekilde ayırt edildi.

Bu sayede bilim insanları, kara deliğin dönme hızı ile yüzey kütle çekimi gibi iki temel özelliğini ilk kez doğrudan ölçmeyi başardı. Ayrıca gelecekte kaydedilecek güçlü kütle çekim dalgalarının, kara deliklerin gizemlerini çözmede çok daha ayrıntılı bilgiler sağlayabileceği ifade ediliyor.