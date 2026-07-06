Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Dünya'nın çekirdeğinde beklenmedik yön değişimi

Araştırmacılar, 1997-2025 yılları arasındaki yer tabanlı manyetik ölçümleri ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Swarm ve CryoSat uyduları ile Alman CHAMP ve Danimarka'nın Ørsted uydularından elde edilen verileri bir araya getirerek çekirdekteki akışın seyrini yeniden oluşturdu.

Çalışmaya göre, daha önce onlarca yıl boyunca istikrarlı olduğu düşünülen sıvı demir akışı, 2010'da zayıf batı yönlü hareketten güçlü doğu yönlü harekete geçti. Bilim insanları bu ani değişimin nedenini henüz bilmese de, bunun Dünya'nın iç çekirdeğiyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlar, söz konusu değişimin insanlar veya iklim üzerinde doğrudan bir tehdit oluşturmadığını vurgularken, Dünya'nın manyetik alanının zaman içindeki değişimini anlamanın navigasyon sistemleri, uzay araçları ve uzay hava durumu tahminleri açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Araştırma, Dünya'nın derin iç yapısının düşünüldüğünden çok daha karmaşık ve hareketli olabileceğine işaret ediyor.