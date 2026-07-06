Dünyada eşi benzeri yok: Bu yanardağ her gün havaya altın kristalleri püskürtüyor

İlk kez 1991 yılında tespit edilen bu olağanüstü olayın ardından yapılan araştırmalar, yanardağın günde yaklaşık 80 gram altın tozu püskürttüğünü gösterdi. Uzmanlar, bu mikroskobik altın parçacıklarının rüzgarlarla 1.000 kilometreye kadar taşınabildiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, yanardağın çevresindeki kar örneklerinde, volkanik gaz bulutunda ve atmosferde yaptıkları incelemelerde saf altından oluşan geometrik kristaller tespit etti. Elektron mikroskobuyla incelenen parçacıkların düzensiz değil, neredeyse kusursuz kristal yapısına sahip olduğu görüldü.

Bilim insanları, altının doğrudan buharlaşamayacak kadar yüksek bir kaynama noktasına sahip olduğunu, bu nedenle klor veya kükürt içeren gaz bileşikleriyle taşındığını düşünüyor. Ancak altının tam olarak nasıl kristalleştiği ve lavdan ayrılarak atmosfere ulaştığı hala bilinmiyor.

Uzmanlar, 30 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalara rağmen Erebus Yanardağı'nın bu eşsiz özelliğinin ardındaki mekanizmanın henüz çözülemediğini belirtiyor. Bu durum, Erebus'u dünyada havaya kristal halde saf altın saçtığı bilinen tek yanardağ yapıyor.