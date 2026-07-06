Oturma şeklinizde yapacağınız basit bir değişiklik kanser riskini azaltabilir

Yaklaşık 12 yıl boyunca takip edilen katılımcıların bileklerine takılan hareket sensörlerinden elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar, her gün uzun ve kesintisiz oturulan her ek saatin kanserden ölüm riskini yüzde 9 artırdığını tespit etti. Buna karşılık, hareket molalarıyla bölünen her ek saatlik oturma süresi ise kanserden ölüm riskinde yüzde 18 azalmayla ilişkilendirildi.

Araştırmaya göre, her gün bir saatlik uzun süreli oturmanın yerine yavaş yürüyüş veya ev işi gibi hafif fiziksel aktiviteler yapılması kanserden ölüm riskini yaklaşık yüzde 12 azaltabiliyor. Daha yoğun egzersizler daha büyük fayda sağlasa da, uzmanlar hafif hareketlerin bile önemli katkı sunduğunu vurguluyor.

Bilim insanları, uzun süre hareketsiz kalmanın kronik iltihaplanmayı artırabileceğini, kan şekeri ve insülin dengesini bozabileceğini, bunun da kanser gelişimiyle ilişkili olabileceğini belirtiyor. Araştırmacılar, özellikle masa başında çalışan kişilerin her 30 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmesinin sağlık açısından faydalı olabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını hatırlatırken, uzun süre kesintisiz oturmak yerine gün içinde sık sık hareket molaları vermenin herkes için uygulanabilir ve yararlı bir alışkanlık olabileceğini belirtiyor.