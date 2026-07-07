Alzheimer'a karşı büyük keşif: Beyindeki mikro pıhtıları bulan yeni teknik

İspanya'nın önde gelen sağlık ve araştırma kurumlarından Carlos III Ulusal Kardiyovasküler Araştırma Merkezi (CNIC), Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) ve Fundación Jiménez Díaz Sağlık Araştırma Enstitüsü (IIS-FJD) araştırmacılarından oluşan bir ekip, tıp dünyasında heyecan yaratan bir başarıya imza attı. Bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir teknik sayesinde tarihte ilk kez canlı fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, beyindeki mikrotrombüs birikimini başarıyla görüntülemeyi ve tam olarak yerini tespit etmeyi başardı.

Geliştirilen bu yenilikçi teknik, Alzheimer hastalığının ilerleyişine dair tam olarak anlaşılamayan mekanizmaların aydınlatılmasını sağlayacak. Beyindeki bu minik pıhtıların tam konumunun belirlenebilmesi; hastalığın yıkıcı etkilerini yavaşlatacak, pıhtı oluşumunu engelleyecek veya tamamen durduracak yepyeni tedavi yöntemlerine öncülük etme potansiyeli taşıyor. Tıp dünyası, bu çığır açıcı keşfin milyonlarca hasta için yeni nesil terapilerin temelini oluşturmasını bekliyor.