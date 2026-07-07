Antibiyotik direncine karşı yeni umut: Bakterilerin koruyucu kalkanı içeriden çökertildi

Biyofilmler, bakterileri bir arada tutan, onları hem bağışıklık sistemimizin saldırılarından hem de güçlü antibiyotiklerden koruyan yapışkan ve dayanıklı sığınaklardır. Özellikle protezlerde, kateterlerde veya iyileşmeyen kronik yaralarda görülen zorlu enfeksiyonların temel nedeni bu yapılardır. Bilim insanları, bakterilerin yayılma zamanı geldiğinde suyu emerek şişen ve biyofilm içinde muazzam bir iç basınç yaratan özel bir hidrojel ürettiklerini tespit etti. Bu artan basınç, bakterileri adeta bir fırlatma mekanizması gibi yuvalarından dışarı iterek yeni alanları işgal etmelerine olanak tanıyor.

Araştırma ekibi, laboratuvar ortamında bu doğal hidrojel mekanizmasını dışarıdan manipüle etmeyi başardı. Basınç sistemini tetikleyerek, hiçbir antibiyotik ilaca gerek duymadan biyofilmlerin içeriden parçalanmasını sağladılar.

Uzmanlar, bu başarılı yöntemin doğrudan klinik hasta tedavisine uyarlanması için henüz uzun bir yol olduğunu özellikle belirtiyor. Ancak bu yenilikçi adım, gelecekte dirençli enfeksiyonlarla savaşta antibiyotiklere bağımlı olmayan, yepyeni stratejiler geliştirilmesi için büyük bir potansiyel taşıyor.