Bilim insanlarından kansere karşı umut ışığı: Hücre ölümü mekanizması çözüldü

Vücudumuz, hasarlı veya tehlikeli hücreleri "apoptoz" adı verilen programlanmış hücre ölümüyle düzenli olarak ortadan kaldırır. Bu dengenin bozulması, kanser gibi hastalıkların temelini oluşturur. Araştırmada ulaşılan en önemli bulgular şunlardır:

Hücre ölümünü engelleyerek hücreyi hayatta tutan XIAP proteininin, Zbtb38 adlı başka bir protein tarafından doğrudan kontrol edildiği saptandı.

Deneylerde Zbtb38 proteini baskılandığında, kanserli hücreler de dahil olmak üzere hücrelerdeki XIAP seviyesinin düştüğü ve hücre ölümünün başarıyla arttığı gözlemlendi.

Zbtb38'in, DNA üzerinde XIAP genine doğrudan bağlanarak onu aktif hale getirdiği kanıtlandı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

Çok sayıda insan tümörü üzerinde yapılan analizler, agresif seyreden kanser türlerinde her iki proteinin (Zbtb38 ve XIAP) normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, hücre yaşamı ve ölümünü belirleyen bu temel sistemin kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlayan hedefli tedavilerde ve rejeneratif tıp (hücre yenileme) alanında çığır açacak potansiyele sahip olduğunu vurguluyor.