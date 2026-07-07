Çin akıllı telefon pazarında daralma: Satışlar yüzde 13 geriledi

Küresel teknoloji pazarının en büyük aktörlerinden Çin'de, büyük alışveriş festivali döneminde akıllı telefon satışları beklentilerin altında kalarak geçen yıla göre yüzde 13 oranında geriledi. Yapay zeka yatırımlarının tetiklediği artan donanım maliyetleri, üreticilerin indirim yapma esnekliğini daraltırken zayıflayan tüketici talebini daha da baskıladı.

Yapay Zeka Yatırımları Fiyatları Etkiledi

Tedarik Zinciri Rekabeti: Yapay zeka sunucuları ve veri merkezi yatırımlarının artması, akıllı telefonlarla aynı tedarik zincirini paylaşan yüksek kapasiteli bellek bileşenlerinin maliyetini hızla yukarı çekti.

Yapay zeka sunucuları ve veri merkezi yatırımlarının artması, akıllı telefonlarla aynı tedarik zincirini paylaşan yüksek kapasiteli bellek bileşenlerinin maliyetini hızla yukarı çekti. Kampanya Gücünde Zayıflama: Artan donanım giderleri, üreticilerin klasik stok eritme ve agresif indirim stratejilerini rafa kaldırmasına neden oldu. Ayrıca, festival sürecinin bir aya yayılması tüketicilerdeki aciliyet duygusunu zayıflatarak harcamaların ertelenmesine yol açtı.

Pazar Dinamiklerinde Çarpıcı Değişim

Sektör genelinde yaşanan bu daralma, markalar arası rekabet dengelerini yeniden şekillendirdi. Büyük yerel üreticilerin önemli bir kısmı satışlarda yüzde 20 ile 30 arasında değişen çift haneli sert kayıplar yaşadı. Tüm bu negatif tabloya rağmen, stratejik kampanyalar yürüten bir yerli üretici büyümeyi başararak yüzde 21 pazar payı ile liderliğe oturdu. Öte yandan, festival öncesi erken teşvikler ve esnek indirimler sunan uluslararası bir teknoloji devi ise toplam satış hacmi düşmesine rağmen pazar ikinciliğine yükselmeyi başardı.

Sektör analistleri, artan bellek maliyetlerinin doğrudan fiyatlara yansıtılmaya devam etmesi durumunda talebin daha da kırılabileceğini belirterek, yıl genelinde pazar sevkiyatlarında çift haneli düşüşlerin sürebileceği uyarısında bulunuyor.