Teknokulis Haberler Evrenin yapısı hakkında bildiğimiz her şey yanlış olabilir

Evrenin yapısı hakkında bildiğimiz her şey yanlış olabilir Bilim insanları uzun zamandır evrenin her yönde kusursuz bir şekilde tekdüze (homojen) ve simetrik olduğuna inanıyordu. Ancak Reviews of Modern Physics dergisinde yayımlanan devrim niteliğindeki yeni bir araştırma, bu temel varsayımın tamamen yanlış olabileceğini ve evrenin aslında asimetrik bir yapıda olabileceğini öne sürüyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:56