Evrenin yapısı hakkında bildiğimiz her şey yanlış olabilir
Bilim insanları uzun zamandır evrenin her yönde kusursuz bir şekilde tekdüze (homojen) ve simetrik olduğuna inanıyordu. Ancak Reviews of Modern Physics dergisinde yayımlanan devrim niteliğindeki yeni bir araştırma, bu temel varsayımın tamamen yanlış olabileceğini ve evrenin aslında asimetrik bir yapıda olabileceğini öne sürüyor.
"Kozmik dipol anomalisi" olarak adlandırılan bu kafa karıştırıcı uyumsuzluk, uzak galaksilerin ve kuasarların uzaydaki dağılımının, Büyük Patlama'dan (Big Bang) arta kalan ilk ışıma olan Kozmik Mikrodalga Arka Planı'ndaki (CMB) desenlerle uyuşmadığını gösteriyor.
Başka bir deyişle evren, bilim insanlarının sıklıkla başvurduğu "Ellis-Baldwin testinden" geçemiyor. Bu olağandışı bulgular, evrenin mevcut yapısını açıklayan ve yaygın kabul gören standart kozmoloji modelini (Lambda-CDM) temelinden sarsıyor.
Oxford Üniversitesi'nden Emeritus Profesör Subir Sarkar ve ekibi tarafından yürütülen bu çarpıcı çalışma, bilim dünyasının mevcut problemleri artık basit yamalarla çözemeyeceğini, evrenin yapısını sıfırdan yeniden düşünmek zorunda kalabileceğini açıkça belirtiyor.
GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?
- Euclid ve SPHEREx gibi yeni nesil uydular ile devasa yeryüzü teleskoplarından muazzam miktarda veri toplanacak.
- Bu devasa veri setleri, yapay zeka ve makine öğrenimindeki son gelişmelerle analiz edilerek yepyeni bir kozmoloji modelinin inşasında kullanılacak.
- Bu kozmik uyumsuzluğun kesin olarak doğrulanması, temel fizik kurallarını ve evreni algılayış biçimimizi sonsuza dek değiştirecek.