Google, görsellerinizi ve sesli aramalarınızı yapay zeka eğitimi için kullanıyor

Google, yapay zeka platformlarını eğitmek amacıyla veri toplama yöntemlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Yeni raporlara göre teknoloji devi, artık kullanıcıların çeşitli arama araçlarına yüklediği görseller, dosyalar, ses ve video kayıtları dahil olmak üzere her türlü medya içeriğini yapay zeka model eğitimleri için toplayabilecek.

Pratikte bu durum; görsel arama yapmak için Google Lens'e yüklediğiniz bir fotoğrafın, bir sesli arama kaydınızın veya Google Çeviri'ye aktardığınız herhangi bir dosyanın şirket tarafından kullanılabileceği anlamına geliyor. Ancak bu yeni politika şimdilik yalnızca "Arama" (Search) odaklı ürünleri kapsıyor. Yani Google Fotoğraflar gibi kişisel depolama alanlarındaki verileriniz şu an için güvende.

Üretken yapay zekanın devasa veri ihtiyacı nedeniyle, tüm Google kullanıcıları bu yeni programa otomatik olarak dahil edilmiş durumda. İçeriklerinin yapay zeka tarafından incelenmesini istemeyen kullanıcıların ise manuel bir işlem yapması gerekiyor. Kullanıcılar, arama geçmişi ve kişiselleştirme ayarları sayfasına giderek medya kaydetme seçeneğini devre dışı bırakarak bu süreçten çıkabiliyor. Ayrıca, arama sorgularının başına "-AI" sembolünü ekleyerek arama motorundaki yapay zeka özetlerini de kapatmak mümkün.

Dijital içeriklerini algoritmalarından korumak isteyen kullanıcılar için gizlilik ayarlarını manuel olarak güncellemek şu anki en güvenli yol olarak öne çıkıyor.