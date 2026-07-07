Yapay zekanın genç çalışanların düşmanı olması nasıl engellenir?

Şirketler; eskiden stajyerlere veya giriş seviyesindeki çalışanlara verilen temel yazım, veri analizi ve kodlama gibi rutin görevleri artık otomasyon araçlarına devrediyor. Bu durum, gençlerin kariyer merdivenindeki ilk adımı atmalarını engelliyor.

Güney Kore'nin işe alım modeli bu konuda dünyaya önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Ülkede şirketlerin sadece kıdem ve kanıtlanmış deneyime odaklanması, yeni mezunların nitelikli iş gücüne katılımını zorlaştırıyor. YZ'nin rutin işleri devralmasıyla kıdemli çalışanlar daha verimli hale gelse de, geleceğin yeteneklerini eğitme ihtiyacı azalıyor. Bu durum, uzun vadede ciddi bir nesil uçurumu ve beceri krizine yol açabilir.

Uzmanlar, bu tehlikeyi önlemek için hükümetlerin ve şirketlerin eğitim stratejilerini yeniden tasarlaması gerektiğini vurguluyor. Giriş seviyesi pozisyonları tamamen ortadan kaldırmak yerine, gençlere ilk günden itibaren bu otomasyon araçlarını kullanma ve yönetme sorumluluğu verilmelidir. Sonuç olarak, genç yeteneklere yatırım yapmayı bırakan şirketler, gelecekte yenilikçilik ve büyüme kapasitelerini kaybedeceklerdir.