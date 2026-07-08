İnsan hücreleri mantıksal işlemler yapmak üzere özel olarak programlandı!

Nature Communications dergisinde yayımlanan bu yenilikçi bilimsel çalışma sayesinde, canlı hücreleri tıpkı modern dijital elektronik devrelere benzer bir şekilde programlayarak karmaşık biyolojik hesaplamalar yapmak kesinlikle mümkün hale geldi.

Öne Çıkan Gelişmeler:

RNA Çapraz Uçbirleştirmesi: Bilim insanları, dijital dünyadaki tam toplayıcı ve çoklayıcı bileşenler gibi aktif çalışan hücresel yapılar inşa etmek amacıyla gelişmiş RNA birleştirme yöntemini başarıyla hücrelere entegre etti.

Bilim insanları, dijital dünyadaki tam toplayıcı ve çoklayıcı bileşenler gibi aktif çalışan hücresel yapılar inşa etmek amacıyla gelişmiş RNA birleştirme yöntemini başarıyla hücrelere entegre etti. Akıllı Tedavi Potansiyeli: Bu yeni sistem, kanserli bir tümörün varlığını kanıtlayan çeşitli belirteçleri eşzamanlı olarak tespit edebiliyor. Sistem, yalnızca spesifik hastalık koşulları tamamen karşılandığında bağışıklık sistemini destekleyen IL-15 gibi tedavi edici proteinleri salgılayacak şekilde özel olarak programlanabiliyor.

Bu yeni sistem, kanserli bir tümörün varlığını kanıtlayan çeşitli belirteçleri eşzamanlı olarak tespit edebiliyor. Sistem, yalnızca spesifik hastalık koşulları tamamen karşılandığında bağışıklık sistemini destekleyen IL-15 gibi tedavi edici proteinleri salgılayacak şekilde özel olarak programlanabiliyor. Güvenlik Mekanizması: Modifiye edilmiş hücreler, hatalı girdiler veya hücresel aşırı yüklenme durumunda özel bir uyarı sinyali üreterek sağlıklı dokuların istenmeyen zararlar görmesini yüksek hassasiyetle sürekli engelliyor.

Keren Roas ile Dr. Lior Nissim tarafından yürütülen bu araştırma şu an deneysel aşamada bulunuyor. Sistemin onayı, gelecekte sadece hasta hücreleri hassasça hedef alan akıllı tedavilerin önünü açacaktır.