Nadir kuyrukluyıldız Dünya'ya yaklaşıyor: Geçmişte güneş patlaması kuyruğunu koparmıştı
Güneş Sistemi'nin en ünlü periyodik kuyrukluyıldızlarından biri olan 2P/Encke, bu yıl Dünya'ya bir kez daha yaklaşıyor. Ancak astronomlara göre, 2026 yılındaki bu geçiş, 20 Nisan 2007'deki tarihi ve muhteşem görünümü kadar etkileyici olmayacak. Hatırlanacağı üzere 2007 yılında NASA'nın STEREO-A uzay aracı, Güneş'ten gelen devasa bir koronal kütle atımının (CME) kometi vurarak Encke'nin iyon kuyruğunu şiddetli bir şekilde kopardığını kaydetmişti.
Bu dramatik olaya rağmen kuyrukluyıldız yok olmadı. Çekirdeğinden hızla buharlaşan yeni materyaller sayesinde çok kısa bir süre içinde kendisine yeni bir kuyruk oluşturmayı başardı. Encke'nin bu yılki geçişi sırasında böyle sıra dışı bir olay beklenmiyor. Üstelik gökyüzünde Güneş'e çok yakın bir konumda bulunacağı için, özellikle Kuzey Yarımküre'deki gözlemciler için izlenmesi oldukça zor olacak.
Sadece 4,8 kilometre çapında küçük bir çekirdeğe sahip olan Encke, Güneş etrafındaki tam turunu yalnızca 3,3 yılda tamamlıyor. Bu özelliği, onu bilinen en kısa yörünge periyoduna sahip kuyrukluyıldız yapıyor. Encke aynı zamanda, Dünya yörüngesinde bıraktığı toz kalıntıları sayesinde her yıl Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen ünlü Taurid meteor yağmurlarının da ana kaynağıdır. Bu yıl görsel bir şölen sunmayacak olsa da, astronomi tarihindeki ikonik yerini korumaya devam ediyor.