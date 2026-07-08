Nadir kuyrukluyıldız Dünya'ya yaklaşıyor: Geçmişte güneş patlaması kuyruğunu koparmıştı

Bu dramatik olaya rağmen kuyrukluyıldız yok olmadı. Çekirdeğinden hızla buharlaşan yeni materyaller sayesinde çok kısa bir süre içinde kendisine yeni bir kuyruk oluşturmayı başardı. Encke'nin bu yılki geçişi sırasında böyle sıra dışı bir olay beklenmiyor. Üstelik gökyüzünde Güneş'e çok yakın bir konumda bulunacağı için, özellikle Kuzey Yarımküre'deki gözlemciler için izlenmesi oldukça zor olacak.

Sadece 4,8 kilometre çapında küçük bir çekirdeğe sahip olan Encke, Güneş etrafındaki tam turunu yalnızca 3,3 yılda tamamlıyor. Bu özelliği, onu bilinen en kısa yörünge periyoduna sahip kuyrukluyıldız yapıyor. Encke aynı zamanda, Dünya yörüngesinde bıraktığı toz kalıntıları sayesinde her yıl Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen ünlü Taurid meteor yağmurlarının da ana kaynağıdır. Bu yıl görsel bir şölen sunmayacak olsa da, astronomi tarihindeki ikonik yerini korumaya devam ediyor.