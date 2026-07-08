OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-5.6'yı genel kullanıma sunuyor!

Axios'un haberine göre Trump yönetimi, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen güvenlik testleri ve toplantıların ardından GPT-5.6'nın küresel çapta piyasaya sürülmesine yeşil ışık yaktı. OpenAI yetkilileri, bu tür hükümet odaklı erişim kısıtlamalarının uzun vadede bir endüstri standardı haline gelmemesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.

YENİ GPT-5.6 SERİSİ ÜÇ FARKLI VERSİYONLA KULLANICILARIN KARŞISINA ÇIKIYOR:

Sol: Şirketin en gelişmiş kapasiteye sahip yeni amiral gemisi.

Terra: Günlük iş süreçleri ve profesyonel görevler için tasarlanmış orta segment model.

Luna: Daha hızlı yanıt veren ve uygun maliyetli bir seçenek.

Bu gelişmiş yapay zeka modelleri, bilgisayar korsanları tarafından istismar edilebilecek yazılım açıklarını tespit etmedeki yüksek yetenekleri nedeniyle siber güvenlik dünyasında endişe yaratıyor. Benzer bir durum kısa süre önce OpenAI'nin en büyük rakibi Anthropic cephesinde de yaşanmış; şirket, ABD hükümetinin kısıtlamaları kaldırmasının ardından en güçlü modelleri olan Fable 5 ve Mythos 5'i geçtiğimiz hafta küresel erişime açmıştı.