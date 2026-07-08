WhatsApp'tan akıllı saatlere büyük güncelleme: Sohbet yönetimi bileğe geldi

Geçmişte yalnızca gelen bildirimleri okuma, yanıtlama ve sesli mesaj gönderme gibi temel işlevleri barındıran Wear OS platformu, son güncellemeyle birlikte telefonlardan bağımsız bir iletişim aracına dönüşüyor. Yeni sürüm sayesinde kullanıcılar, doğrudan akıllı saat arayüzünden yeni sohbetler başlatabiliyor ve gelen mesajları "okundu" ya da "okunmadı" olarak işaretleyebiliyor. Ayrıca, en sık görüşülen kişileri listenin en üstüne sabitleme, sohbetleri arşivleme ve yoğun bildirim gönderen grupları tamamen sessize alma gibi kritik esneklikler de saatlere entegre edildi.

WhatsApp'ın bu stratejik adımı, akıllı saatleri sadece birer bildirim ekranı olmaktan çıkarıp tam teşekküllü iletişim cihazları haline getirmeyi amaçlıyor. Şu an için Google Play Store'daki beta programı kullanıcılarına sunulan bu yenilikler, sunucu taraflı kademeli bir dağıtım süreciyle paylaşılıyor. Bu nedenle güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceği tahmin ediliyor; kararlı sürümün çıkış tarihi ise şirket tarafından henüz netleştirilmedi.