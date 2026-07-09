Dizel motor emisyonlarında devrim: Kirlilik %80 oranında azaltılabilir

Araştırmacının geliştirdiği çözümün merkezinde "akustik aglomerasyon" yöntemi yatıyor. Bu yenilikçi sistemde, ses dalgaları kullanılarak ince kirlilik parçacıkları titreştiriliyor ve birbirine çarparak daha büyük kütleler oluşturmaları sağlanıyor. Büyüyen bu kirlilik parçacıkları, standart dizel partikül filtreleri tarafından çok daha kolay bir şekilde yakalanabiliyor.

Laboratuvar ortamında 1.9 litrelik bir Audi-VW motoru üzerinde yapılan testler beklentileri aştı. Ses dalgaları uygulandığında:

Standart dizel yakıttaki partikül miktarı %17 ile %44 oranında azaldı.

oranında azaldı. Alternatif yakıt karışımları kullanıldığında ise bu azalma oranı %80'e kadar çıktı.

"DOKTORA BİR SPRİNT DEĞİL, MARATONDUR"

"Gelecek elektrikli araçlarda olsa da tamamen elektrikli bir sisteme geçene kadar mevcut dizel araçlar için bir geçiş çözümüne ihtiyacımız var," diyen Rayapureddy, bu sistemin günümüz filtrelerinin verimliliğini büyük ölçüde artıracağını belirtiyor. Bu yenilikçi araştırmasıyla Litvanya'nın en iyi tez yarışmasında ikincilik kazanan başarılı bilim insanı, akademik kariyer düşünen gençlere de şu tavsiyeyi veriyor: "Doktora bir kısa mesafe koşusu değil, uzun soluklu bir maratondur."