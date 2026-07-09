Evrendeki en eski kuasarlar keşfedildi: Astrofizikte yeni mesafe rekoru

Gözlemler, Büyük Patlama'dan yalnızca 670 milyon yıl sonra bile kütlesi bir milyar Güneş'i aşan devasa kara deliklerin var olduğunu kanıtlıyor. Leiden Üniversitesi'nden araştırmanın baş yazarı Daming Yang, bu erken dönem kuasarlarının, astrofiziğin en büyük gizemlerinden biri olan "kara deliklerin bu kadar kısa sürede nasıl devasa boyutlara ulaştığı" sorusunu çözmede kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.

Aslında parlayan şeyin kara deliğin kendisi değil, içine çekilen hidrojen gazının ivmelenip 100.000 dereceye kadar ısınarak oluşturduğu disk olduğu biliniyor. Bu devasa enerji, kuasarların içinde bulundukları galaksilerden bile daha parlak görünmesini sağlıyor.

2023 yılında fırlatılan Euclid teleskobu ise uzay araştırmalarında tam bir "oyun değiştirici" olarak nitelendiriliyor. Bu araç, sadece bir yıl içinde diğer tüm teleskopların son on yılda bulduğu toplam kuasardan daha fazlasını keşfetti. Bilim insanları, bu verilerin süper kütleli kara deliklerin gizemli oluşum sürecini ve evrenin ilk milyar yılındaki evrimini aydınlatmasını bekliyor.