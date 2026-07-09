Google Arama, tarihinin en yüksek trafik rekorunu kırdı! Herkes o ismi sordu...

Google'ın Bilgi ve Enformasyon birimi yöneticisi Nick Fox, "Google Arama, Arjantin'in galibiyet golünü atmasının hemen ardından tüm geçmiş kullanım rekorlarını kırarak en yüksek seviyesine ulaştı" açıklamasını yaptı. Fox kesin rakamlar paylaşmasa da bunun "saniyede yapılan en yüksek arama sayısı" olduğunu belirtti. Hatırlanacağı üzere Mısır, maçın büyük bölümünde iki gollü üstünlüğünü korumuş; son 15 dakikada Romero, Messi ve uzatma dakikalarında Fernandez'in attığı goller son şampiyon Arjantin'e galibiyeti getirmişti.

Google için bu rekor, yapay zeka sohbet botlarının rekabetinin hızla arttığı bir dönemde geldi. Şirket şu anda arama pazarının %90'ını elinde tutuyor ve hisse değeri son bir yılda iki katından fazla artmış durumda.

Ana maç sorgusunun yanı sıra rekor kıran diğer popüler aramalar şunlar oldu: