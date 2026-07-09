Google Arama, tarihinin en yüksek trafik rekorunu kırdı! Herkes o ismi sordu...
Google Arama motoru, 2026 Dünya Kupası sayesinde arama sayısında yeni bir rekora imza attı. En büyük dalgalanma 7 Temmuz Salı günü gerçekleşti ve aramaların büyük çoğunluğu Arjantin ile Mısır arasında oynanan dramatik maçla ilgiliydi.
Google'ın Bilgi ve Enformasyon birimi yöneticisi Nick Fox, "Google Arama, Arjantin'in galibiyet golünü atmasının hemen ardından tüm geçmiş kullanım rekorlarını kırarak en yüksek seviyesine ulaştı" açıklamasını yaptı. Fox kesin rakamlar paylaşmasa da bunun "saniyede yapılan en yüksek arama sayısı" olduğunu belirtti. Hatırlanacağı üzere Mısır, maçın büyük bölümünde iki gollü üstünlüğünü korumuş; son 15 dakikada Romero, Messi ve uzatma dakikalarında Fernandez'in attığı goller son şampiyon Arjantin'e galibiyeti getirmişti.
Google için bu rekor, yapay zeka sohbet botlarının rekabetinin hızla arttığı bir dönemde geldi. Şirket şu anda arama pazarının %90'ını elinde tutuyor ve hisse değeri son bir yılda iki katından fazla artmış durumda.
Ana maç sorgusunun yanı sıra rekor kıran diğer popüler aramalar şunlar oldu:
- "Messi Dünya Kupası'nda kaç gol attı?"
- "Arjantin Dünya Kupası'nı kaç kez kazandı?"
- "Bu Messi'nin son Dünya Kupası mı?"
- "2026 Dünya Kupası'nda Messi kaç asist yaptı?"
- "Dünyanın en iyi futbolcusu kim?"