Google yapay zeka yarışında neden geride kaldı?

Uzmanlara ve sektör analistlerine göre, bu durumun temelinde yatan en büyük faktör klasik bir "Yenilikçinin İkilemi" (Innovator's Dilemma) vakası. Google gibi devasa bir şirket, mevcut kârlı yapısını ve arama motoru egemenliğini riske atmamak adına radikal yenilikleri piyasaya sürmekte daha tutucu ve yavaş hareket etti.

Ancak şirket bu gidişatı tersine çevirmekte kararlı. Mayıs 2026'daki geliştirici konferansında yeni "Gemini Omni" modelini tanıtan Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, devasa şirketin hantal yapısının getirdiği bürokratik kısıtlamalarla mücadele ediyor. Hassabis'in nihai amacı ise bir "yapay süper zeka" (superintelligence) inşa etmek.

Google'ın içeride yaşadığı bu büyük dönüşüm sancısı ve vizyon mücadelesi, yazar Sebastian Mallaby'nin yeni çıkan "Sonsuzluk Makinesi: Demis Hassabis, DeepMind ve Süper Zeka Arayışı" (The Infinity Machine) adlı kitabına da konu oldu. Kitap, inovasyon hızı ile kurumsal hantallık arasında sıkışan teknoloji devinin zirveye dönüş mücadelesine ışık tutuyor.