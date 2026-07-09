Uzay yolculuğu karaciğerde hızlandırılmış yaşlanmaya neden olabilir

Mars Görevi Simülasyonu Araştırmacılar, Mars'a yapılacak uzun soluklu bir görevi simüle etmek amacıyla bir hayvan modelini 14 gün boyunca mikro yerçekimi koşullarında tuttu. Ardından denekler, NASA laboratuvarlarında galaktik kozmik radyasyona maruz bırakıldı. İncelemeler sonucunda, metabolizmanın merkezi olan karaciğerde hücresel yaşlanma (senesens), iltihaplanma ve doku sertleşmesi (fibrozis) belirtilerinde belirgin bir artış tespit edildi.

Astronot Kanıyla Çarpıcı Benzerlik Hayvanların karaciğerinde gözlemlenen genetik değişimler, NASA'nın ünlü İkizler Çalışması (Twins Study) ve sivil uzay görevi Inspiration4'e katılan astronotların kan örneklerindeki moleküler izlerle büyük benzerlik taşıyor. Özellikle genleri düzenleyen mikro-RNA'larda meydana gelen değişimlerin, iltihaplanma ve hücresel yaşlanmayı tetiklediği görüldü.

Hem Uzay Hem de Dünya İçin Önemli Bir Adım Araştırmacılar, bu bulguların derin uzay yolculuklarında astronotların sağlığını korumak adına geliştirilecek yeni tıbbi çözümlere ışık tuttuğunu belirtiyor. Aynı zamanda, uzay koşullarının sunduğu bu "hızlandırılmış yaşlanma modelinin", Dünya'daki yaşa bağlı hastalıkların tedavisinin çok daha hızlı bir şekilde araştırılmasına olanak tanıması bekleniyor.