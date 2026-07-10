15 yaşındaki liseliden ChatGPT destekli siber saldırı: 46 bin hesap silindi!

4 Kasım 2025'te gerçekleşen olay, üretken yapay zekanın siber suçlarda araç olarak kullanıldığı ilk büyük vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Öğrenci polise verdiği ifadede, başlangıçta kendi yazdığı kaynak kodunun yavaş çalışması üzerine ChatGPT'ye danıştığını ve programı farklı bir dille daha hızlı hale getirdiğini itiraf etti. Şirkete özel bir kini olmadığını belirten genç, şirketin erişim engellerini aşmak için IP adresini 30 kez değiştirerek saldırıyı sürdürdü.

Saldırının faturası ise ağır oldu. Bandai Channel, hizmetlerini bir aydan uzun süre askıya alarak kullanıcılara para iadesi yapmak zorunda kaldı. Ayrıca 1,36 milyon hesabın kişisel bilgilerinin sızdırılmış olabileceği duyuruldu, ancak verilerin internette yayıldığına dair bir bulguya rastlanmadı. Tokyo Metropoliten Polis Teşkilatı, siber dünyanın sağladığı anonimliğin tehlikelerine dikkat çekerken; bu olay, yapay zekanın siber suçlardaki teknik engelleri ne kadar düşürdüğüne dair güvenlik endişelerini yeniden alevlendirdi.