Akıllı telefonlarda kamera çıkıntıları tarih oluyor: Yeni sensör teknolojisi

Günümüz kameraları, her pikselin yalnızca tek bir rengi (kırmızı, yeşil veya mavi) algıladığı Bayer filtresiyle çalışıyor. Geri kalan renk verileri ise yazılımsal tahminlerle oluşturulduğu için görüntü kalitesinden ödün veriliyor. Geliştirilen "galyum katkılı çinko oksit" (GZO) nanosheet sensörleri ise şeffaf katmanların üst üste yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Bu sayede tek bir piksel; kırmızı, yeşil ve mavi ışığı aynı anda doğrudan algılayabiliyor. Sonuç olarak, aynı çözünürlük korunurken teorik olarak ihtiyaç duyulan piksel alanı %75'e kadar azaltılabiliyor.

Laboratuvar testlerinde, geliştirilen bu prototipin tam renk üretiminde mevcut kamera sensörlerine kıyasla iki kat daha düşük hata oranı sunduğu ve yüksek ışık hassasiyetine ulaştığı görüldü. Görünür ışığın %99,995'ini geçirebilen teknoloji, hem çok daha ince telefonlerin hem de aslına en yakın, yüksek kaliteli fotoğrafların önünü açacak.

Zorlu ortam koşullarına dayanıklı olan ve henüz laboratuvar aşamasında bulunan bu devrimsel teknolojinin gelecekte akıllı telefonların yanı sıra otonom araçlar, tıbbi görüntüleme cihazları, endüstriyel kameralar ve uzay teknolojilerinde de geniş bir kullanım alanı bulması bekleniyor.