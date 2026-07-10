NASA'dan Mars ve Ay görevleri için tarihi çağrı: 4 gönüllü aranıyor!

Houston'da yer alan Johnson Uzay Merkezi'nde, 3D baskı teknolojisiyle özel olarak inşa edilmiş bir Mars habitatında gerçekleştirilecek olan görev yaklaşık bir yıl sürecek. Bu süre zarfında gönüllüler; kısıtlı kaynaklarla hayatta kalma, sanal uzay yürüyüşleri yapma, çeşitli bilimsel deneyler yürütme ve zorlu şartlar altında ekip çalışmasını sağlama gibi senaryoları birebir deneyimleyecek.

NASA'nın buradaki temel amacı, astronotların uzun süreli derin uzay yolculuklarında yüzleşebileceği her türlü fiziksel ve psikolojik zorluğu şimdiden haritalandırmak. Elde edilen veriler, gelecekteki gezegenler arası seyahatlerin kaderini belirleyecek.

Kimler Başvurabilir?

Zorlu simülasyona katılmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şunlar:

ABD vatandaşı olmak veya daimi oturma iznine sahip olmak.

30 ile 55 yaş aralığında bulunmak.

İyi derecede İngilizce iletişim kurabilmek.

Bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik (STEM) disiplinlerinde güçlü bir geçmişe sahip olmak.

Uzay tutkunları için eşsiz bir test alanı sunan bu program, insanlığın Kızıl Gezegen'e uzanan zorlu yolculuğunda son derece kritik bir basamak görevi görecek.