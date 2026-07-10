OpenAI'dan yeni nesil üretkenlik asistanı: ChatGPT Work

Gücünü yeni GPT-5.6 model ailesinden alan bu sistem; ChatGPT, Codex ve masaüstü deneyimini tek bir "süper uygulama" çatısı altında birleştiriyor. Yazılım odaklı Codex'in aksine, ChatGPT Work çok daha kapsamlı ve çeşitli iş senaryolarını otonom hale getirmeyi hedefliyor.

Sistemin en dikkat çeken yetenekleri şunlar:

Çapraz Platform ve Kesintisiz Görevler: Kullanıcılar cep telefonlarından karmaşık bir görev başlatabiliyor. Sistem bu görevi arka planda işlemeye devam ederken, ilerleme durumu bilgisayardaki masaüstü veya web uygulamasından takip edilebiliyor.

Kullanıcılar cep telefonlarından karmaşık bir görev başlatabiliyor. Sistem bu görevi arka planda işlemeye devam ederken, ilerleme durumu bilgisayardaki masaüstü veya web uygulamasından takip edilebiliyor. Otonom Bilgisayar Kullanımı: Araç, farklı uygulamalar ve tarayıcı arasında bağımsız işlemler yapabiliyor, dosya taşıyabiliyor. Birleşik eklenti dizini sayesinde kullanıcılar "@" işaretiyle istedikleri uygulamayı doğrudan iş akışına dahil edebiliyor.

Araç, farklı uygulamalar ve tarayıcı arasında bağımsız işlemler yapabiliyor, dosya taşıyabiliyor. Birleşik eklenti dizini sayesinde kullanıcılar "@" işaretiyle istedikleri uygulamayı doğrudan iş akışına dahil edebiliyor. Yerleşik Tarayıcı ve "Sites" Özelliği: Masaüstü uygulamasına eklenen dahili tarayıcı sadece bilgi toplamakla kalmıyor; yeni "Sites" özelliği sayesinde anlık gösterge panoları, raporlar, prototipler ve kurum içi portallar gibi interaktif web sayfaları oluşturabiliyor. (Bu gelişmeyle birlikte Atlas tarayıcı projesi de sonlandırıldı.)

Dağıtımına başlanan yeni sisteme ücretsiz kullanıcılar Mac ve Windows masaüstü uygulamalarından erişebilirken; Plus ve Pro aboneleri aracı hem web arayüzünden hem de masaüstünden kullanabilecek.